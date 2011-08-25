Американський ринок акцій зріс завдяки Уорену Баффету

Фондові індекси США зросли на початку торгів у четвер завдяки рішенню американського мільярдера Уорена БАФФЕТА виручити найбільшого кредитора США та інвестувати в Bank of America 5 млрд. дол., повідомляє Reuters.

До 16:33 за київським часом індекс Dow Jones зріс на 0,75% до 11.405,40 пункту, індекс Standard & Poor `s 500 піднявся на 1,07% до 1.190,22 пункту, індекс Nasdaq Composite піднявся на 0,58% до 2.482,05 пункту.

Інвестиційний конгломерат Уорена Баффета Berkshire Hathaway інвестує 5 млрд. дол. в Bank of America, щоб підтримати найбільший банк США так само, як він допоміг Goldman Sachs у розпал глобальної фінансової кризи.