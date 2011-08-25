Український ринок акцій знову близький до обвалу

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 25 серпня, знизився на 0,99% - до 654,61 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 273 млн. 938 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 2,90% - до 1647,52 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 327 млн. 422 тис. грн,. із них на терміновому ринку - 128. млн. 880 тис. грн.