Ситуація на світових фондових майданчиках залишається невизначеною - експерти

Ситуація на світових фондових майданчиках залишається невизначеною в очікуванні сьогоднішнього виступу Бена БЕРНАНКЕ, який може внести ясність у подальші заходи зі стимулювання економіки США.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, за останні два дні ціна на золото впала більш ніж на 8%. Це говорить про те, що інвестори йдуть з активів «тихої гавані» і готові вкладати кошти у більш ризиковані інструменти. Підтримку ринку в четвер, 25 серпня, змогли надати новини про те, що компанія Уорена Баффета - Berkshire Hathaway збирається інвестувати 5 млрд доларів у Bank of America. Це відбилося у сильному зростанні акцій банку.

Разом з тим, на думку аналітиків, ситуація на ринку праці у США все ще слабка. Так, у четвер стало відомо, що число первинних звернень за допомогою з безробіття у черговий раз підвищилося. Відставка Стіва ДЖОБСА з поста головного виконавчого директора Apple також негативно вплинула на ринок.

За інформацією аналітиків, сьогодні в центрі уваги торговців будуть дані по ВВП Іспанії, Великобританії та США. Головною подією тижня стане сьогоднішній виступ глави ФРС США Бена БЕРНАНКЕ.

Аналітики відзначають, що українські фондові майданчики завершили торги четверга зниженням. Почавши торги зростанням, індекс Української біржі вже до обіду перейшов до червоної зони на тлі пониження прогнозів щодо зростання світового ВВП банками UBS та Citi.

За словами аналітиків, серед підприємств індексного кошика Української біржі у четвер лідерами зниження стали папери Стаханівського вагонобудівного заводу (-5,29%) і «Укрнафти» (-5,22%). Краще ринку завершили торги акції "Західенерго" (+1,86%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 25 серпня, знизився на 0,99% - до 654,61 пункту. Загальний обсяг торгів склав 273 млн 938 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,90% - до 1647,52 пункту. Загальний обсяг торгів склав 327 млн 422 тис. грн, з них на терміновому ринку - 128 млн 880 тис. грн.