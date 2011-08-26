Польські фондові індекси почали п'ятницю зниженням

Варшава. Основні індекси Варшавського фондового ринку почали торги останнього дня тижня зниженням.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські «блакитні фішки», які відкрилися піввідсотковим зниженням, за першу годину торгів підсилили падіння до 0,9%, котирувалися нижче 2,3 тис. пунктів.

Індекси невеликих і середніх компаній до 9.57 торгувалися з 0,08% і 0,34% мінусом відповідно.

Падіння індексу спільного ринку WIG прискорилося за першу годину торгів до 0,7% з 0,35% на відкритті.

Як повідомляв УНІАН, польські «блакитні фішки», після чергового обвалу минулого тижня, поточного на закриттях не опускалися нижче 2,3 тис. пунктів.