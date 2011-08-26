На Українській біржі в четвер зросли тільки акції "Західенерго" - експерти

Серед емітентів індексного кошика Української біржі в четвер, 25 серпня, зросли лише акції генеруючої компанії "Західенерго".

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, акції "Західенерго" на Українській біржі в четвер зросли на 1,9%, при цьому втративши 8,7% з 15 серпня.

Аналітики відзначають, що лідерами падіння стали папери нафтовидобувної компанії «Укрнафта» (-5,2%), які з 22 серпня втратили 31,4% вартості. Акції «Укрсоцбанку» (-4,8%) і «Райффайзен Банку Аваль» (-4,0%) також торгувалися в мінусі. З 16 серпня котирування цих банків знизилися на 14,7% і 7,9% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 25 серпня, знизився на 0,99% - до 654,61 пункту. Загальний обсяг торгів склав 273 млн. 938 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,90% - до 1647,52 пункту. Загальний обсяг торгів склав 327 млн. 422 тис. грн., з них на терміновому ринку - 128 млн. 880 тис. грн.