Експерт: світові фондові ринки не змогли утримати зростання напередодні виступу голови ФРС

Світові фондові майданчики не змогли утримати зростання попередніх днів напередодні сьогоднішнього виступу голови Федеральної резервної системи США Бена БЕРНАНКЕ.

Таку точку зору висловила кореспонденту УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, «враховуючи збереження високого рівня невизначеності на ринках, інвестори, ймовірно, віддадуть перевагу піти на вихідні з грошима».

Крім того, додала аналітик, негативний сигнал ринкам вчора був посланий з боку європейських держав. Біржові регулятори Франції, Іспанії та Італії вчора оголосили про продовження заборони на короткі продажі. «І ймовірно, учасники торгів розцінили такий крок як «найгірше в Європі попереду», - вважає О.ЄВДОЧЕНКО.

Як повідомила аналітик, Іспанія та Італія продовжили заборони до 30 вересня, а французький регулятор фондового ринку Autorite des Marches Financiers (AMF) - до 11 листопада.