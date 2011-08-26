Українські акції на Варшавській фондовій біржі показали позитивну динаміку - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, вчора продемонстрували в цілому позитивну динаміку.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс WIGUKR у четвер, 25 серпня, піднявся на 2,0%. Торги акціями агропромислової компанії Kernel закрилися зростанням котирувань на 6,3%. Папери виробника акумуляторів WESTA додали 1,3%, продемонструвавши стабільне зростання протягом трьох торгових сесій після досягнення мінімуму.

За словами аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в четвер акції MHP і JKX Oil & Gas впали на 2,7% і 2,4% відповідно. Папери нафтогазової компанії Regal Petroleum вчора знизилися на 0,7%, а за підсумками чотирьох торгових сесій втратили 13,9%. Вражаючий результат в четвер продемонстрували акції Ferrexpo (+3,81%), які протягом чотирьох торгових сесій зросли на 13,6%.