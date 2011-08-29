Польські "блакитні фішки" з ранку подешевшали

Варшава. Папери самих ліквідних компаній Варшавської фондової біржі на початку торгів понеділка дешевшають на тлі подорожчання акцій середніх і невеликих фірм.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, WIG20, що почав день на рівні закриття п'ятниці, до 9.54 просів на 0,36% до 2,305 тис. пунктів.

Індекс середніх компаній mWIG40 торгувався на початку дня з 0,27% плюсом, а sWIG80 піднявся на 0,96%

Індекс всього ринку WIG котирувався з 0,67% плюсом.

Як повідомляв УНІАН, польські блакитні фішки минулого тижня, після чергового обвалу на попередньому, на закриттях не опускалися нижче 2,3 тис. пунктів.