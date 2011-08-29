Європейські ринки акцій сьогодні відкрилися зростанням котирувань

Європейські ринки акцій відкрилися зростанням котирувань у понеділок слідом за ралі на фондовому ринку США в п'ятницю завдяки сподіванням на додаткову підтримку Федрезерву після виступу Бена БЕРНАНКЕ, повідомляє Reuters.

До 10:02 за київським часом пан'європейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 зріс на 0,74% до 925,86 пункту.

Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,02% до 5129,92 пункту, німецький DAX піднявся на 1,74% до 5633,58 пункту, французький CAC 40 підвищився на 1,66% до 3139,03 пункту.

У п'ятницю акції США спочатку впали, оскільки глава Федеральної резервної системи Б.БЕРНАНКЕ не став детально розповідати про плани відродження економіки, а потім ринок почав рости, оскільки інвестори вирішили, що ФРС залишила двері відкритими для прийняття рішення на засіданні у вересні.