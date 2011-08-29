ДКЦПФР відзначає прогрес у подачі учасниками фондового ринку електронної звітності

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) відзначає прогрес у подачі учасниками фондового ринку своїх даних та інформації в комісію у вигляді електронних документів з накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Про це УНІАН повідомили e прес-службі комісії.

Так, за підсумками другого кварталу цього року в ДКЦПФР в електронній формі надійшло 25 квартальних звітів, 99 нерегулярних і 89 щоденних звітів. Для порівняння, за підсумками першого кварталу цього року було отримано 5 квартальних звітів від вітчизняних фондовиків. Зокрема, як зазначили у прес-службі, комісією вже отримана звітність не тільки низки інвестиційних компаній, але і від обох депозитаріїв - Національного депозитарію України та Всеукраїнського депозитарію цінних паперів.

За словами голови ДКЦПФР Дмитра ТЕВЕЛЬОВА, така активність учасників ринку пояснюється тим, що дане впровадження комісії - "своєчасна і затребувана новація, яка покращує умови подачі інформації і змінює якість регулювання".