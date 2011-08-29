Індекс Української біржі минулого тижня втратив 1,8% - експерти

Індекс Української біржі за підсумками минулого тижня втратив 1,8%.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, акції вітчизняних компаній на українських фондових ринках у п`ятницю, 26 серпня, продемонстрували зниження котирувань. Індекс Української біржі впав на 2,6%. При цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 6,9 млн. доларів.

За інформацією аналітиків, інвестори на Українській біржі в п`ятницю розпродавали акції «Азовсталі» (-4,6%), телекомунікаційній компанії «Укртелеком» (-4,6%) і нафтовидобувної компанії «Укрнафта» (-4,3%). З 22 липня котирування «Укрнафти» впали на 34,3%.

Аналітики відзначають, що тільки акції Єнакіївського металургійного заводу на Українській біржі в п`ятницю продемонстрували зростання на 1,4%.