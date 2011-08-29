Експерт: бездіяльність політиків наближає європейську банківську систему до катастрофи

Бездіяльність політиків наближає європейську банківську систему до катастрофи з кожним днем.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «корпоративні події в банківському секторі Греції говорять про те, що час для єврочиновників витікає так само швидко, як і раніше. Таким чином, зростання ринків акцій завдяки дії психологічних факторів може бути зупинено будь-яким негативним новинним заголовком».

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій у понеділок, 29 серпня, склався позитивний.

Сьогодні зранку світові ринки акцій продовжили зростання, а ф`ючерси на індекс S & P 500 наблизилися до опору на рівні 1200 пунктів. У той же час, індекс американського долара готується до оновлення мінімального значення літа, що на фоні зростання вартості новозеландського та австралійського долара, а також нейтральної динаміки японської ієни підтверджує переважання покупців ризикових активів.

Основний внутрішній індекс китайських акцій Shanghai Composite в понеділок вранці знижувався в межах до 1,5% через заплановані заходи щодо зниження рівня ліквідності в банківській системі.