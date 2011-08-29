Причиною падіння українського ринку акцій у п'ятницю стали дані щодо ВВП США - експерти

Причиною падіння українського ринку акцій у п`ятницю, 26 серпня, став негативний зовнішній фон, пов`язаний з публікацією даних по ВВП США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, в п`ятницю стало відомо, що зростання ВВП США в другому кварталі 2011 року склало 1,0%, тоді як очікувалося, що зростання складе 1,1%. Ці дані повели американські фондові індекси вниз на відкритті.

Аналітики констатують, що вітчизняні фондові індекси завершили торги 26 серпня зі зниженням. Згідно з результатами дня, індекс Української біржі впав на 2,57% до 1605,19 пункту, а індекс ПФТС - на 3,8%, до 629,72 пункту.

За словами аналітиків, протягом всієї п`ятничної сесії торги на Українській біржі проходили в мінусі. Серед підприємств індексного кошика лідерами зниження стали акції "Азовсталі" (-4,58%) і «Укртелекому» (-4,57%). Краще ринку виглядали папери Єнакіївського метзаводу (+1,42%).