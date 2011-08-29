Виступ Бернанке не дав інвесторам ніяких сигналів до дій - експерти

Довгоочікуваний виступ глави Федеральної резервної систем (ФРС) США Бена БЕРНАНКЕ не дав інвесторам ніяких конкретних сигналів до дій.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, «багато інвесторів очікували, що жодних заходів щодо стимулювання економіки прийнято не буде».

Як відзначають аналітики, за словами Б.БЕРНАНКЕ, зростання економіки США в довгостроковій перспективі знаходиться в безпеці. Глава ФРС також відклав обговорення можливих заходів щодо стимулювання американської економіки до засідання Комітету з відкритих ринків, яке відбудеться 20-21 вересня.

Аналітики відзначили серед корпоративних новин п`ятниці, 26 серпня, інформацію про Tiffany & Cо, фінансовий звіт якого виявився кращим за прогнози, що надало значну підтримку акціям компанії.

За інформацією аналітиків, у понеділок, 29 серпня, публікуються дані з особистих доходів і видатків американців, а також - по ринку житла. У Європі виходять дані про роздрібний продаж у Німеччині та Іспанії, а також індекс споживчої довіри в Італії.