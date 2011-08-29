Експерт: український ринок акцій продовжив оновлювати мінімуми року

На фоні спокою на світових майданчиках український ринок акцій продовжив оновлювати мінімуми року в період з 12 по 26 серпня.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

При цьому, вважає він, «основною причиною зниження індексу Української біржі за вказаний період стало не погіршення локальних настроїв, а, швидше, негативні корпоративні історії».

За словами аналітика, з одного боку, тиснуло на індекс Української біржі зниження акцій Стахановського вагонобудівного заводу на 32%. З іншого боку, найбільш сильний внесок в падіння індексу Української біржі дало зниження акцій «Укрнафти» на 25% за останні два тижні.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками торгів у п`ятницю, 26 серпня, індекс ПФТС впав на 3,8% до 629,72 пункту. У свою чергу, індекс Української біржі знизився на 2,57% до 1605,19 пункту. В цілому ж за підсумками минулого тижня індекс Української біржі втратив 1,8%.