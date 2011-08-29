Ключовим фактором для динаміки ринків акцій будуть макроекономічні дані - експерт

Ключовим фактором, який зумовить динаміку ринків ризикових активів, буде публікація даних щодо основних світових економік на початку вересня.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, за останні два тижні глобальні ринки акцій не оновили мінімальних значень. «Найбільш важливою подією періоду став виступ голови Федеральної резервної системи США в Джексон Хоул. Однак, як і передбачалося, промова Бена Бернаке не потішила і не розчарувала інвесторів», - зазначив аналітик.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, увага гравців буде в першу чергу сфокусована на індексах ділової активності PMI для країн з економікою, що розвивається. Очікування учасників фондового ринку щодо зростання прибутку глобальних компаній у 2011 році залишаються на високому рівні, ґрунтуючись на очікуваннях прискорення зростання економіки Китаю, Бразилії, Росії та інших країн групи Emerging Markets. «Якщо економіки даних країн продемонструють стійкість до глобального погіршення настроїв у серпні, інвестори, швидше за все, збережуть очікування зростання прибутку компаній на високому рівні», - прогнозує аналітик.