Експерти: українські акції на Варшавській фондовій біржі в п'ятницю впали

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували в п`ятницю, 26 серпня, падіння.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, індекс WIGUKR в п`ятницю впав на 1,4% після чотирьох торгових сесій зростання. Проте, за підсумками минулого торгового тижня індекс зріс на 5,0%. У п`ятницю акції вугледобувної компанії Sadovaya (SGR PW) втратили 2,7%, досягши річного мінімуму після трьох торгових сесій падіння. Вартість акцій виробника молочних продуктів Milkiland не змінилася, залишившись на рекордно низькому рівні.

За інформацією аналітиків, подібна динаміка переважала в п`ятницю і на Лондонській фондовій біржі. Ціна акцій агрокомпанії MHP залишилася незмінною. Торги паперами нафтогазової компанії JKX Oil & Gas закрилися зростанням котирувань на 1,8%.