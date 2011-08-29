Керівником апарату ДКЦПФР призначено Бірюка замість Сахнацької

Керівником апарату Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) призначено Сергія БІРЮКА замість Оксани САХНАЦЬКОЇ.

Як повідомляється на сайті комісії, відповідний наказ було підписано 26 серпня ц.р.

За даними регулятора, О.САХНАЦЬКА, яка до цього очолювала центральний апарат комісії, з 26 серпня перебуває в декретній відпустці.

С.БІРЮК з 1997 по 2011 рік обіймав посаду члена ДКЦПФР, він спеціалізується на узагальненні практики застосування законодавства України з питань випуску і обігу цінних паперів в Україні та розробці пропозицій щодо його вдосконаленню, здійсненні державного регулювання у сфері спільного інвестування і адаптації національного ринку до міжнародних стандартів. У 2006 році удостоєний звання «Заслужений економіст України».