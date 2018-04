Злети і падіння фондового ринку: на «крутих віражах»

Криза в економіці чи криза в інвесторів?

Привид економічної кризи, яка бродить Європою - і не тільки нею - призвів до надзвичайно високої волатильності фондових ринків. Інвестори, схоже, настільки розгубилися, що зникли чіткі орієнтири. Сильне падіння індексів у ході однієї торговельної сесії і не менш сильне зростання за результатами наступного дня стали звичною і абсолютно недивно картиною.

В цілому ж протягом серпня на фондових ринках панував знижувальний тренд. Прикладом цьому може служити індекс Української біржі, який, незважаючи на окремі вражаючі злети в рамках однієї сесії, за підсумками більш тривалих періодів демонстрував незмінне падіння.

Зокрема, відзначають аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, індекс Української біржі за підсумками торговельного тижня з 8 по 12 серпня знизився на значні 14,4%. І це незважаючи на зростання індексу на 4,10% у п'ятницю, 12 серпня. У цей день вітчизняні фондові ринки закрилися значним підвищенням котирувань, після істотних розпродажів акцій протягом восьми торговельних сесій, коли індекс UX досяг річного мінімуму.

Варто зазначити, що основним фактором, що впливає на динаміку акцій у серпні, стали побоювання інвесторів щодо стану справ у світовій економіці. Тому увага гравців фондових ринків останнім часом була прикута до макроекономічних даних.

Розглянемо вплив зазначеного фактора на рики в рамках однієї торговельної сесії. За словами аналітиків інвестиційної групи «Сократ», європейські фондові індекси 16 серпня знижувалися на тлі слабких даних по ВВП єврозони. Так, ВВП Німеччини зріс лише на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, тоді як очікувалося зростання на 0,5%. Зазначені дані розчарували торговців, тому що такий слабкий показник говорить про уповільнення темпів розвитку найбільшої економіки в єврозоні. Ці новини повели ринки США в мінус на відкритті. Масла у вогонь підлила і статистика зі США, яка засвідчила зростання імпортних цін, а також зниження числа будівництв нових будинків у країні. У той же час, підтвердження агентством Fitch рейтингу США на рівні ААА, а також рекордне зростання промислового виробництва в країні за останній час дещо стримали індекси від подальшого падіння.

Європа і Америка - дві великі різниці

Цікаво, що драйвером зростання акцій у серпні нерідко ставали макроекономічні дані з США. Крім цього, на початку місяця позитивно вирішилося й питання з держборгом Америки. Останнє стало черговим підтвердженням того, що американська влада вміє консолідуватися у важкий момент. На ділі події найчастіше відбуваються за наступним сценарієм. В ході тривалих дебатів правлячої та опозиційної партії висловлюються абсолютно протилежні думки і нещадно критикується точка зору опонента. Однак в останній момент сторони знаходять консенсус і «одним розчерком пера» вирішують проблему. І у цьому сила Америки.

Інша справа - Європа. Тут сценарій протилежний заокеанському. Зокрема, лідери Євросоюзу довго і часто говорять про необхідність заходів з порятунку і т. ін., погоджуються один з одним, навіть приймають ці заходи. Однак в останній момент, коли справа доходить до практичних кроків, з'являється маса протиріч і просто радикально протилежних поглядів на речі. Як наслідок, проблеми не вирішуються, а, навпаки, тільки посилюються. Відзначимо, що мова йде про ситуацію з боргами окремих країн єврозони (або, скоріше, це борги вже всієї Європи).

Розглянемо ще один приклад. Аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов повідомив, що торги на українському фондовому ринку 17 серпня проходили в негативній зоні. Стартовий песимізм був продиктований зовнішнім негативом. Напередодні лідери європейських країн так і не змогли досягти домовленості з приводу випуску єдиних боргових інструментів єврозони і збільшення розмірів стабілізаційного фонду. Відсутність єдиної позиції щодо шляхів виходу з боргової кризи підсилила стурбованість інвесторів проблемами регіону.

При цьому, за словами О.Кушнарьова, з відкриттям в плюсі 17 серпня американських майданчиків на українському ринку сформувався висхідний тренд. Факторами зростання стали гарні корпоративні новини і позитивні статдані по індексу промислових цін США. Липневий приріст даного індикатора склав 0,2%, у той час як аналітики прогнозували його підвищення на 0,1%. «Помірне зростання цін служить однією з ознак того, що економічна активність у США починає повільно відновлюватися, що знижує ризики настання нової хвилі рецесії в короткостроковій перспективі. На цьому тлі вітчизняні гравці змогли відіграти частину первинних втрат», - пояснює аналітик.

Аналітики ІГ «Сократ» також звертають увагу на негативний вплив європейського фактору на фондові ринки і підтримку їх з боку США. За словами експертів, практично весь день 17 серпня над ринком акцій витали негативні настрої, що грунтувалися на відсутності будь-яких конкретних дій з подолання кризи у єврозоні. Зустріч Ангели Меркель і Ніколя Саркозі не розвіяла побоювання з даної проблеми. Її результати не збіглися з очікуваннями ринку, оскільки сторони відмовилися від розширення європейського стабілізаційного фонду та випуску облігацій єдиних для єврозони.

Проте, відзначають аналітики ІГ «Сократ», після відкриття американських фондових майданчиків на українському ринку намітилася висхідна динаміка. Позитивні корпоративні звіти ряду компаній, а також дані щодо зростання промислових цін у США надали підтримку індексу Української біржі на закритті, але цих факторів виявилося замало для завершення торгів зростанням.

У Вашингтоні зовсім не спокійно

Однак не слід занадто спокушатися щодо американської економіки. Тут все дуже і дуже непросто. Можна навіть сказати, що і США останнім часом «намагаються» засмучувати інвесторів...

Показовою у цьому плані є торговельна сесія 18 серпня. Аналітики ІГ «Сократ» зазначають, що негативні настрої у цей день були пов'язані із занепокоєнням щодо майбутнього світової економіки. Негативний фон створили виступи глав двох ФРБ США, які заявили, що ФРС не повинна проводити політику захисту інвесторів. Крім цього, ряд провідних банків знизив прогноз зростання світової економіки у 2011-12 роках. На довершення всього статистика, що вийшла у США, виявилася гірше очікувань ринку і підтвердила побоювання щодо економічних проблем у країні.

У свою чергу, аналітик компанії Astrum Investment Management Інна Звягінцева підкреслює, що американські біржі 18 серпня захлеснула хвиля розпродажів, викликана стурбованістю станом світової економіки і фінансовим здоров'ям європейських банків. Індекс DJIA за підсумками сесії втратив 3,7%, S&P500 - 4,5%, Nasdaq - 4,5%. Акції Alcoa Inc., Bank of America Corp. та Hewlett-Packard Co., що входять до індексного кошика Dow, впали сильніше інших - на 6,1%, 6% і 6% відповідно. Серед компонентів S&P500 найрізкіше падіння показали акції енергетичного сектора і сектора матеріалів. Європейські індекси також показали сильне зниження: FTSE100 опустився на 4,5%, CAC 40 - на 5,5%, DAX - на 5,8%.

Відзначимо, що індекс ПФТС за підсумками торгів 18 серпня обвалився на 4,05%, а індекс Української біржі впав на 5,06%

Динаміка злетів і падінь (з «крутими віражами»), що чергуються, розглянута нами на прикладі біржових торгів середини серпня, продовжилася до кінця місяця.

Найважливішою подією останніх днів мав стати виступ голови Федеральної резервної системи США Бена Бернанке, який збирався прояснити стан справ в американській економіці та розповісти про подальшу політику Федрезерву. Проте глава ФРС відбувся загальними фразами, яких цілком було б достатньо для спокою інвесторів у більш стабільні часи - але аж ніяк не зараз. Тим не менш, наслідком п'ятничного виступу Бернанке стало вражаюче зростання фондових ринків по всьому світу в понеділок, 29 серпня. Однак у серпні таких зльотів вже було чимало. Тому ринки зовсім не застраховані від сильного падіння у будь-який момент. Для цього достатньо найменшого інформаційного приводу...

Володимир Оранський (УНІАН)