Зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій склався позитивний - експерт

Зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався позитивний.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, сьогодні вранці зростання вартості акцій в ході азіатської торговельної сесії відповідає масштабу вчорашнього зростання фондових індексів США. У той же час, ф'ючерси на індекс S&P500 закономірно відчувають тиск з боку гравців, що фіксують прибуток.

Як вважає аналітик, індикатором збереження позитиву на ринках ризикових активів є лише продовження зростання вартості новозеландського долара. Зупинка зростання вартості цієї валюти проти долара США буде означати початок внутрішньоденної корекції, у тому числі й на ринках акцій.