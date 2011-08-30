Експерт: український ринок акцій нарешті скористався стабілізацією на зовнішніх майданчиках

Український ринок акцій у понеділок, 29 серпня, нарешті скористався стабілізацією настроїв на зовнішніх майданчиках і продемонстрував упевнене зростання.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що індекс Української біржі за день зріс на 7,7%, у той час як ф'ючерс на індекс з терміном виконання у вересні додав лише 5%.

За словами аналітика, у понеділок, як і протягом попередніх двох тижнів, динаміка основних індикаторів українського фондового ринку була спотворена коливаннями акцій «Укрнафти». На цей раз зростання цих паперів склало майже 16%, а їх внесок у зростання індексу Української біржі склав 30%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 29 серпня, підвищився на 4,56% - до 658,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 570 млн 774 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 7,67% - до 1728,38 пункту. Загальний обсяг торгів склав 178 млн 985 тис. грн, з них на терміновому ринку - 62 млн 577 тис. грн.