Індекс S&P500 у понеділок закріпився вище рівня 1200 пунктів - експерт

Під час торговельної сесії понеділка, 29 серпня, американському індексу акцій S&P500 вдалося закріпитися вище рівня у 1200 пунктів.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «це стало додатковим фактором самопосилення поліпшення настроїв інвесторів».

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, лідерами в термінах зростання стали акції промислових компаній і фінансового сектора, які додали по 3,7%. Таким чином, зростання акцій промислового сектора за тиждень становить уже більше 10%. При цьому котирування біржового фонду акцій промислових компаній SPDR Industrial повернулися до рівня початку місяця.