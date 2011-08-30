Індекс S&P500 у понеділок закріпився вище рівня 1200 пунктів - експерт
13:32, 30 серпня 2011Фондовий ринок
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Під час торговельної сесії понеділка, 29 серпня, американському індексу акцій S&P500 вдалося закріпитися вище рівня у 1200 пунктів.
Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.
За його словами, «це стало додатковим фактором самопосилення поліпшення настроїв інвесторів».
Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, лідерами в термінах зростання стали акції промислових компаній і фінансового сектора, які додали по 3,7%. Таким чином, зростання акцій промислового сектора за тиждень становить уже більше 10%. При цьому котирування біржового фонду акцій промислових компаній SPDR Industrial повернулися до рівня початку місяця.
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