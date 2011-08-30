Інвестори позитивно відреагували на оцінку економіки США главою ФРС - експерти

Інвестори позитивно відреагували на оцінку економіки США главою Федеральної резервної системи (ФРС) Беном БЕРНАНКЕ.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, торги на фондових майданчиках Європи і США в понеділок, 29 серпня, проходили на позитивній території в основному завдяки п'ятничному виступу Б.БЕРНАНКЕ. Глава ФРС оголосив, що регулятор готовий повернутися до заходів кількісного стимулювання у випадку, якщо економіка продовжить перебувати в передрецессійному стані. Крім того, заокеанські інвестори також оцінили як позитив менші втрати від урагану Айрін, який значно втратив силу, і оцінка можливих витрат на усунення його наслідків і страхові виплати була моментально знижена.

За словами аналітиків, непоганою підмогою для покупок стали в понеділок і макроекономічні дані про доходи та витрати споживачів у США. Проте до цих даних варто ставитися дещо скептично, оскільки багато в чому витрати споживачів зросли лише за рахунок покупок автомобілів і так званого «передшкільного сезону». Також макростатистика зафіксувала зростання цінового споживання, що є сигналом про початок інфляційних процесів.

Як вважають аналітики, з учорашніх новин Старого Світу варто відзначити новину про об'єднання двох найбільших банків Греції, що додало впевненості фінансовому сектору єврозони.

На думку аналітиків, негативним фактором в понеділок стала лише інформація про зниження показника незавершених угод із продажу будинків у США на 1,3%. Сьогодні буде опублікований індекс споживчої довіри у США.