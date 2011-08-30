Експерти: лідерами зростання на Українській біржі стали акції «Укрнафти» і «Стиролу»

Лідерами зростання серед підприємств індексного кошика Української біржі в понеділок, 29 серпня, стали акції «Укрнафти» і «Стиролу».

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові індекси завершили торги понеділка значним зростанням. Індекс Української біржі почав сесію гепом вгору і продовжив впевнене сходження по діагоналі.

За інформацією аналітиків, акції «Укрнафти» на Українській біржі в понеділок додали 15,81%, «Стиролу» - 12.04%. Гірше ринку виглядали папери Стаханівського вагонобудівного заводу (-1,00%) і "Західенерго" (-0,71%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 29 серпня, підвищився на 4,56% - до 658,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 570 млн 774 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 7,67% - до 1728,38 пункту. Загальний обсяг торгів склав 178 млн 985 тис. грн, з них на терміновому ринку - 62 млн 577 тис. грн.