Український фондовий ринок 29 серпня показав найбільше зростання з 26 травня - експерти

Український фондовий ринок у понеділок, 29 серпня, продемонстрував найбільше зростання з 26 травня.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, 29 серпня українські фондові ринки продемонстрували значне зростання котирувань.

За інформацією аналітиків, лідерами зростання на українській біржі в понеділок стали акції нафтовидобувної компанії «Укрнафта» (+15,8%). Серед лідерів також опинилися папери "Азовсталі" (+8,7%) і генеруючої компанії «Центренерго» (+7,9%). Торги акціями «Укрсоцбанку» закрилися зростанням котирувань на 7,4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 29 серпня, підвищився на 4,56% - до 658,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 570 млн. 774 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 7,67% - до 1728,38 пункту. Загальний обсяг торгів склав 178 млн. 985 тис. грн., з них на терміновому ринку - 62 млн. 577 тис. грн.