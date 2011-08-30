Українські акції на ВФБ вчора істотно зросли в ціні - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, під час вчорашніх торгів істотно зросли в ціні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, індекс WIGUKR в понеділок, 29 серпня, додав 3,1%. Лідерами зростання на Варшавській фондовій біржі стали акції агропромислової компанії Agroton (+9,7%), виробника акумуляторів WESTA (+5,6%) і агрокомпанії Kernel (+3,5%). Однак, ціна на акції виробника молочних продуктів Milkiland (-1,3%) знизилася. Папери вугледобувної компанії Sadovaya зросли на 3,9%, відскочивши від рекордно низького рівня, досягнутого під час попередньої торгової сесії.

За інформацією аналітиків, Лондонська фондова біржа в понеділок не працювала через свята.