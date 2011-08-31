ФДМУ почав підготовку до продажу держпакетів акцій "Крименерго", "Дніпро-" та "Тернопільобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення приватизаційних конкурсів із продажу 50% держпакета "Дніпрообленерго", 25,999% "Тернопільобленерго" і 45% "Крименерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

ФДМУ також пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій цих енергокомпаній.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати держпакети акцій одинадцяти енергокомпаній. Відповідно до затвердженого графіка приватизації енергокомпаній, у вересні планувалося оголосити приватизаційні конкурси з продажу 45% «Крименерго» і 50% «Дніпробленерго». 25,999% «Тернопільобленерго» планувалося виставити на продаж у жовтні.