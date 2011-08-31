ФДМУ повторно виставив на продаж Джанкойський машинобудівний завод

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 99,993% акцій ПАТ "Джанкойський машинобудівний завод".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій була знижена на 30% - до 30 млн. 500 тис. грн.

Конкурс з продажу акцій ПАТ "Джанкойський машинобудівний завод" відбудеться через 75 днів з дня його оголошення (31 серпня 2011 р.).

Нагадаємо, оголошені раніше конкурси не відбулися через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" (м. Джанкой, Крим) виробляє тракторні причепи, а також спеціалізовані причепи для транспортування жаток комбайнів "Дон-1500", "Нива", "Джон Дір", "Масей Фергюсон" та ін.

99,993% акцій ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" належить державі і знаходиться в управлінні ФДМ.

Збиток Джанкойського машинобудівного заводу в першому кварталі 2011 р. склав 1 млн. 253 тис. грн., дебіторська заборгованість - 2 млн. 244 тис. грн., кредиторська - 13 млн. 485 тис. грн.