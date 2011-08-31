Ф'ючерси на індекс S&P 500 продовжують зростання - експерт

Ф`ючерси на індекс S&P 500 сьогодні зранку продовжили зростання завдяки позитивному закриттю американських фондових індексів напередодні, незважаючи на різке зниження впевненості споживачів.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «внутрішньоденна корекція світових ринків акцій під час вчорашньої торгової сесії добре читалася по динаміці новозеландського долара, так само як і перспективи зростання ринку акцій за підсумками дня всупереч слабким економічним даним. На жаль, протягом сьогоднішньої торгової сесії даний орієнтир втратить свою актуальність».

П.ІЛЛЯШЕНКО вважає, що саме по собі зниження впевненості американських споживачів було закономірним і очікуваним, інвесторів налякав лише масштаб зниження. Втім, підкреслив він, консенсус-прогноз учасників ринку спочатку був недоречно оптимістичним.

Як відзначив аналітик, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався помірно позитивний. Аж до публікації даних з ринку праці США в 15:15 за київським часом і значення індексу ділового оптимізму Chicago PMI о 16:45 учасники будуть налаштовані на покупку ризикових активів, прогнозує він.