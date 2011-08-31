Експерт: український ринок акцій вчора скоректувався після зростання напередодні

Український ринок акцій у вівторок, 30 серпня, скоректувався після зростання напередодні.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, український фондовий ринок у вівторок не скористався зростанням оптимізму під час азіатської торгової сесії, почавши торговельну сесію на нейтральній території. «Наступний випуск пари - зайвого оптимізму з ринкових котлів спровокував в цілому закономірну корекцію після сильного зростання вартості акцій напередодні», - вважає аналітик.

П.ІЛЛЯШЕНКО зазначив, що динаміка акцій ринку заявок на Українській біржі у вівторок була переважно односпрямованою. Папери «Укрнафти» не надали вирішального впливу на динаміку широкого ринку. Встояти під натиском ринку, що знижається, змогли тільки акції "Західенерго" і Стахановського ВБЗ - серед представників індексного кошика, а також «Дніпроенерго», Північного ГЗК і Центрального ГЗК - в сегменті акцій другого ешелону.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 30 серпня, підвищився на 0,50% - до 661,72 пункту. Загальний обсяг торгів склав 326 млн. 204 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,71% - до 1698,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 189 млн. 327 тис. грн., з них на терміновому ринку - 102 млн. 206 тис. грн.