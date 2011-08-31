Експерти: акції індексного кошика Української біржі у вівторок знизилися на 1-4%

Більшість акцій індексного кошика Української біржі у вівторок, 30 серпня, показали зниження на рівні 1-4%.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки завершили торги вівторка зі змішаною динамікою індексів. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі впав, а індекс ПФТС зріс.

За інформацією аналітиків, лідерами зниження на Українській біржі у вівторок стали акції Єнакіївського металургійного заводу (-5,07%), «Стиролу» (-4,58%), Авдіївського КХЗ (-3,58%) і «Укрнафти» (- 3,58%). Краще за ринок виглядали акції "Західенерго" (+3,38%) і Стаханівського ВСЗ (+3,16%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 30 серпня, підвищився на 0,50% - до 661,72 пункту. Загальний обсяг торгів склав 326 млн 204 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,71% - до 1698,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 189 млн 327 тис. грн., з них на терміновому ринку - 102 млн 206 тис. грн.