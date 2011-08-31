Основою для низхідної динаміки ринків акцій стала макростатистика з єврозони - експерти

Основа для низхідної динаміки ринків акцій у вівторок, 30 серпня, була покладена макроекономічною статистикою з єврозони.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекси споживчих очікувань, економічних очікувань і ділового клімату в єврозоні виявилися нижчими за прогнози, що і відвело основні фондові індекси Європи у вівторок в червону зону. Дещо зменшив апетити «ведмедів» індекс цін на житло S&P/Case-Shiller у США, продемонструвавши зростання цін.

Проте, вважають аналітики, головною інтригою вчорашнього дня залишався показник споживчої довіри у США. Зниження значення індексу до 44,5 пункту викликало хвилю панічних розпродажів, після чого індекс S&P впав нижче психологічно важливого рівня у 1200 пунктів.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються дані щодо рівня безробіття та індекса споживчих цін у єврозоні, індекса ділової активності й рівня промислових замовлень у США.