Експерти: Українська біржа у вівторок показала падіння після зростання попередньої сесії

Українська біржа за підсумками торгів вівторка, 30 серпня, продемонструвала падіння після росту під час попередньої сесії.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики повідомляють, що лідерами падіння на Українській біржі у вівторок стали акції Єнакіївського металургійного заводу (-5,1%), Авдіївського коксохімічного заводу (-3,6%), «Укрнафти» (-3,6%) і Алчевського металургійного комбінату (-3,3%). Єдиними акціями індексного кошика Української біржі, які вчора продемонстрували зростання, стали папери генеруючої компанії "Західенерго" (+3,4%).

Аналітики відзначають, що напередодні (у понеділок, 29 серпня) індекс Української біржі зріс на 7,7%, продемонструвавши найбільше зростання з 26 травня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 30 серпня, підвищився на 0,50% - до 661,72 пункту. Загальний обсяг торгів склав 326 млн 204 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,71% - до 1698,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 189 млн 327 тис. грн., з них на терміновому ринку - 102 млн 206 тис. грн.