Зростання фондових ринків у середу забезпечили представники ФРС США - експерти

Зростання фондових ринків у середу, 31 серпня, забезпечили представники ФРС США, які натякнули на можливість швидкого ухвалення нових заходів стимулювання економіки.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, подібні заяви перекрили навіть негативні статистичні дані з Єврозони про збільшення рівня безробіття. Підтримку ринкам в середу зробили також дані про динаміку зайнятості у США. Так, індикатор ADP виявився менше очікувань, однак продемонстрував позитивну динаміку і зафіксував 91 тис. нових робочих місць у серпні. Чиказький індекс ділової активності теж вийшов нижче очікувань, але виявився кращим, ніж прогнозувалося. Дані про промислові замовлення у США за липень - неоднозначні. З одного боку, вони продемонстрували зростання, а з іншого - дані за червень були переглянуті в бік зниження.

За інформацією аналітиків, сьогодні у центрі уваги інвесторів буде статистика ринку праці у США і значення індексу ділових умов ISM, а також показник ділової активності єврозони і ВВП Німеччини.

Аналітики відзначають, що вітчизняні фондові майданчики в середу завершили торги ростом. Всі акції індексного кошика Української біржі закрилися у зеленій зоні, а лідерами зростання стали акції «Укрсоцбанку» (+5,37%), «Азовсталі» (+5,31%) і «Центренерго» (+4,48%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 31 серпня, підвищився на 4,78% - до 693,32 пункту. Загальний обсяг торгів склав 156 млн 438 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,65% - до 1743,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 190 млн 720 тис. грн, з них на терміновому ринку - 78 млн 154 тис. грн.