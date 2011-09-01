Експерт: публікація найважливіших економічних даних у світі починається сьогодні

Публікація найважливіших економічних даних у світі починається сьогодні.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, сьогодні вранці зростання ф'ючерсів на індекс S&P 500 продовжилося, незважаючи на ослаблення хватки покупців у другій половині вчорашньої торговельної сесії. У той же час, поточна динаміка ринків акцій не може вважатися стійкою через велику кількість важливих публікацій економічних даних протягом дня.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався нейтральний. До відкриття торгів на українських майданчиках були опубліковані значення індексів ділової активності у Південній Кореї, Росії та Китаї - їх значення виявилися не такими вже й драматичними, враховуючи характер волатильності на фінансових ринках у серпні. Увага учасників ринку сьогодні націлена на публікацію індексу ділової активності ISM PMI о 17:00 за київським часом.