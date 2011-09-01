Динаміка українського ринку акцій повторює події на зовнішніх майданчиках - експерт

Динаміка українського ринку акцій повторює події на зовнішніх майданчиках.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що під час торгової сесії 31 серпня індекс Української біржі відіграв зниження попереднього дня. «Динаміка зміни вартості українських акцій не розходилася з подіями на зовнішніх майданчиках: зниження інтенсивності під час американської торгової сесії відбулося вже після завершення торгів на Українській біржі», - підкреслив аналітик.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, в результаті всі компоненти індексу Української біржі завершили день зростанням, а серед ліквідних інструментів єдиним винятком стала динаміка акцій Крюківського ВБЗ, котирування яких знизилися на 4%. «В цілому динаміка українського ринку залишається заручницею подій на ринках ризикових активів. Ми не очікуємо, що корпоративні історії зможуть змінити подібну залежність найближчим часом», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 31 серпня, підвищився на 4,78% - до 693,32 пункту. Загальний обсяг торгів склав 156 млн. 438 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,65% - до 1743,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 190 млн. 720 тис. грн., з них на терміновому ринку - 78 млн. 154 тис. грн.