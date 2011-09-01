Найбільшим попитом на Українській біржі в середу користувалися акції «Укрсоцбанку» - експерти

Найбільшим попитом у інвесторів на Українській біржі в середу, 31 серпня, користувалися акції «Укрсоцбанку».

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, акції «Укрсоцбанку» на Українській біржі в середу піднялися на 5,4%, а протягом цього тижня вони зросли на 11,1%. Папери "Азовсталі" (+5,3%) і генеруючої компанії «Центренерго» (+4,5%) вчора також продемонстрували зростання, а протягом поточного тижня вони додали 13,7% і 10,9% відповідно. Торги акціями «Райффайзен Банку Аваль» в останній день серпня закрилися зростанням котирувань на 3,1%, а впродовж цього тижня вони піднялися на 5,6%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 31 серпня, підвищився на 4,78% - до 693,32 пункту. Загальний обсяг торгів склав 156 млн. 438 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,65% - до 1743,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 190 млн. 720 тис. грн., з них на терміновому ринку - 78 млн. 154 тис. грн.