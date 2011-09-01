Українські акції на ВФБ в середу показали зниження вартості - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували в середу, 31 серпня, зниження вартості.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданному агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, індекс WIGUKR у середу впав на 0,2%. Інвестори розпродавали акції агропромислової компанії Kernel (-2,4%) і виробника молочних продуктів Milkiland (-5,8%). Тим не менше, торги паперами вугледобувної компанії Sadovaya закрилися зростанням котирувань на 6,7%, продемонструвавши черговий підйом після досягнення рівня річного мінімуму 26 серпня. Акції Sadovaya зросли на 18,3% за три торговельні сесії.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в середу інвестори розпродавали папери нафтогазової компанії JKX Oil & Gas (-4,6%).