На західних ринках акцій у четвер домінували «ведмеді» - експерти

На західних ринках акцій у четвер, 1 вересня, домінували «ведмеді», оскільки статистичні дані про ділову активність в єврозоні розчарували інвесторів.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, за винятком Німеччини, індивідуальні індекси країн єврозони виявилися нижче 50 пунктів, що характерно для економік, які знаходяться в стадії рецесії. Надалі увага інвесторів переключилася на США, де були опубліковані дані про первинні звернення за допомогою з безробіття. Ці дані виявилися трохи кращими за очікування аналітиків, проте залишилися вищими 400 тис.

За інформацією аналітиків, більшість гравців вчора утрималися від покупок в очікуванні сьогоднішньої макроекономічної статистики із США. Сьогодні в США будуть опубліковані дані за рівнем безробіття за серпень.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки завершили торги четверга різноспрямовано. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі впав на 1,75% до 1713,39 пункту, а індекс ПФТС зріс на 0,63%, до 697,68 пункту. Серед акцій індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали папери «Стиролу» (-5,22%), Стахановського вагонобудівного заводу (-4,91%) і Єнакіївського металургійного заводу (-3,60%). Краще за ринок виглядали акції «Укрнафти» (+0,79%).