Лідерами падіння на Українській біржі стали акції ГМК - експерти

Лідерами падіння на Українській біржі в четвер, 1 вересня, стали акції гірничо-металургійного сектора.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, Українська біржа в четвер продемонструвала зниження. Індекс Української біржі впав на 1,8%, при цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 7,3 млн. доларів.

За інформацією аналітиків, папери Єнакіївського металургійного заводу на Українській біржі в четвер втратили 3,6%, Авдіївського КХЗ - 3,3%, Алчевського металургійного комбінату - 2,2%. Зниження також продемонстрували папери генеруючих компаній «Центренерго» (-2,7%) і «Західенерго» (-2,5%).

Аналітики повідомляють, що тільки акції нафтовидобувної компанії «Укрнафта» 1 вересня зросли на 0,8%, а з 29 серпня вони піднялися на 15,3%.