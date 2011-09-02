Експерти: українські акції на Варшавській фондовій біржі знизилися

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували в четвер, 1 вересня, зниження вартості.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR в четвер впав на 1,0%. Інвестори розпродавали акції виробника молочних продуктів Milkiland (-2,0%). Дані папери втратили 10,6% протягом останніх торговельних сесій. Тим не менше, торги акціями виробника акумуляторів WESTA закрилися зростанням котирувань на 2,8%, а за підсумками чотирьох торгових сесій вони зросли на 18,6%.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі в четвер котирування гірничорудної компанії Ferrexpo зросли на 1,9%, а протягом трьох торгових сесій вони додали 10,6%. Інвестори розпродавали акції нафтогазової компанії JKX Oil & Gas (-5,3%).