Індекс Української біржі копіює коливання настроїв на зовнішніх майданчиках - експерт

Індекс Української біржі в четвер, 1 вересня, продовжив відповідати коливанням настроїв на зовнішніх майданчиках.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, під час волатильної торгової сесії четверга індекс Української біржі знизився на 1,75%. Серед компонентів індексного кошика лише акціям «Укрнафти» вдалося уникнути падіння - котирування акцій компанії підвищилися на 0,8%. Лідерами зниження стали акції «Стиролу» і Стахановського ВБЗ, котирування яких знизилися в середньому на 5%. Серед представників другого ешелону динаміку краще ринку продемонстрували акції ГЗК. Котирування Полтавського ГЗК і Центрального ГЗК підвищилися на 7,45% і 4,3%.

Як підкреслив аналітик, індексу Української біржі вдається утримуватися вище рівня 1700 пунктів, що дозволяє покупцям мати серйозний запас міцності у вигляді 100 пунктів відстані до поточних мінімумів року. При цьому з урахуванням високого рівня волатильності, який характерний для фінансових ринків в даний час, індекс може подолати цю відстань протягом 1-2 торгових сесій.