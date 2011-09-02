На українському фондовому ринку сьогодні стався обвал

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 2 вересня, упав на 6,96% - до 649,09 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 21 млн. 899 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 4,20% - до 1641,51 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 200 млн. 121 тис. грн., із них на терміновому ринку - 77 млн. 772 тис. грн.