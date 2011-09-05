Всі акції індексного кошика Української біржі завершили п'ятницю в червоній зоні - експерти

Всі акції індексного кошика Української біржі в п`ятницю, 2 вересня, завершили торги в червоній зоні.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, торги п`ятниці завершилися падінням вітчизняних фондових майданчиків. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами падіння стали акції "Західенерго" (-18,96%), «Укрнафти» (-5,63%) і «Укртелекому» (-5,43%).

За словами аналітиків, різке падіння котирувань «Західенерго» пов`язане з її майбутнім винятком з індексного кошика. У розрахунку індексу Української біржі місце «Західенерго» займуть акції Крюківського вагонобудівного заводу, які в п`ятницю зросли на 1,45%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 2 вересня, впав на 6,96% - до 649,09 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів склав 21 млн. 899 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 4,20% - до 1641,51 пункту. Загальний обсяг торгів склав 200 млн. 121 тис. грн., з них на терміновому ринку - 77 млн. 772 тис. грн.