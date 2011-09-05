Експерти: біржі Європи та США впали через невтішні дані щодо ринку праці США

Торги на фондових майданчиках Європи і США в п`ятницю, 2 вересня, проходили на негативній території через невтішні дані щодо ринку праці в США.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Аналітики констатують, що зростання робочих місць у США виявився нульовим навпроти очікувань в 60 тис., що посилило негативні настрої інвесторів. Олії у вогонь підлили американські фінансові регулятори, які оголосили про позови до найбільших банків Америки щодо операцій з іпотечними цінними паперами. Однак, у цьому є і позитивна сторона, оскільки негативні дані з ринку праці можуть підштовхнути ФРС до подальшого стимулювання економіки. Найближче заява від ФРС США очікується 21 вересня.

За словами аналітиків, сьогодні в США національне свято - День праці, тому вся увага буде прикута до інформації з єврозони. Індекси ділової активності в сфері послуг будуть опубліковані в Іспанії, Італії, Німеччини та Франції, а трохи пізніше будуть опубліковані дані про ступінь довіри інвесторів і роздрібному продажі в єврозоні.