Настрої інвесторів зараз виглядають швидше похмурими - експерт

Настрої інвесторів на початку нинішнього тижня виглядають швидше похмурими, незважаючи на позитивні результати ринків акцій минулого тижня.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що «гарячі голови, які очікували, що уражена уповільненням темпів зростання та свавіллям політиків американська економіка зможе створити майже 100 тисяч нових робочих місць (консенсус-прогноз), як і раніше, розчаруються. Ті, хто очікує прориву від виступу президента Сполучених Штатів на тему створення робочих місць також будуть розчаровані. В умовах скорочення держвидатків заклик до збалансованої економічної політики викличе лише політичні розбірки».

Крім цього, вважає аналітик, європейські чиновники, швидше за все, продовжать бомбардувати пресу гучними заявами, ображаючись на МВФ, інвесторів і «погану погоду».

Водночас, на думку П.ІЛЛЯШЕНКА, українським гравцям не варто падати духом. Рівень поточних мінімальних значень року по індексу Української біржі виступає хорошим орієнтиром для трейдерів, а інвестори, які захистили свої позиції за допомогою ф`ючерсів або опціонів, можуть, як і раніше, «спати спокійно».