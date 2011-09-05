Індекс Української біржі за минулий тиждень додав 2,6% - експерт

Індекс Української біржі за минулий тиждень додав 2,6%.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «український ринок минулого тижня не відставав від сусідів». За тиждень з 26 серпня по 2 вересня глобальний індекс акцій MSCI World зріс на 1,05%, а в регіональному розрізі лідерами стали фондові індекси країн з економікою, що розвивається. Зокрема, індекс акцій MSCI Emerging Markets зріс на 4,7%, хоча значення провідного фондового індексу Сполучених Штатів S&P 500 понизився на 0,24%. З понеділка по середу ринки акцій продовжили рости за інерцією. В якості основного джерела оптимізму інвестори використовували той факт, що ще під час позаминулого тижня провідні індекси утрималися вище мінімальних рівнів року.

Як пояснив аналітик, «це означає, що за відсутності нових негативних новин індексами акцій варто досягти верхньої межі торговельного діапазону». Так і вийшло. 31-го серпня індекс MSCI World досяг позначки 1200 пунктів, завершивши 7%-е сходження від мінімального рівня року до максимального рівня попереднього відскоку всього за 7 торгових сесій.

На думку П.ІЛЛЯШЕНКА, після того як очікувані багатьма учасниками ринку рівні були досягнуті, дали про себе знати чинники фундаментального характеру. У четвер, 1 вересня, йшлося про значення індексів ділового оптимізму в промисловому секторі найбільших економік, у п`ятницю - про публікації даних про зростання зайнятості в Сполучених Штатах. «Проте ні в першому, ні в другому випадках інвестори так і не отримали чіткої відповіді на питання: чи почалася друга за останні три роки Велика Рецесія», - підкреслив аналітик. Індекси ділового оптимізму вказали на те, що число песимістів дорівнює числу оптимістів, а приватний сектор США все ж зумів створити 17 тисяч робочих місць протягом минулого місяця.