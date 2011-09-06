Польські фондові індекси розпочали вівторок зростанням
12:10, 06 вересня 2011Фондовий ринок
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Варшава. Основні індекси Варшавського фондового ринку розпочали торги вівторка ростом після більш 3,5% мінуса у понеділок, 5 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, «блакитні фішки» почали день 0,42% плюсом, відкрившись на рівні 2,286 тис. пунктів.
Індикатор паперів середніх компаній mWIG40 додав 0.41%, а індекс всього ринку піднявся на 0,37%.
Як повідомляв УНІАН, основні польські фондові індекси втратили вчора від 3 до 4%.
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