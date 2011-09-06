Європейські ринки акцій зростають, ціни на золото досягли нового максимуму

Європейські ринки акцій відкрилися у вівторок зростанням після різкого спаду напередодні, при цьому в лідери вийшли телекомунікаційний і гірничорудний сектори, повідомляє Reuters.

До 10:26 за київським часом пан'європейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 зріс на 0,11% - до 911,06 пункту. Британський індекс FTSE 100 зріс на 0,40% - до 5122,94 пункту, німецький DAX піднявся на 0,19% - до 5256,19 пункту, французький CAC 40 підвищився на 0,15% - до 3004,03 пункту.

У понеділок, 5 вересня, пан'європейський індекс "блакитних" фішок FTSEurofirst 300 впав на 4,1%. Ф'ючерси на американські індекси S&P 500, Dow Jones і Nasdaq 100 впали у вівторок на 2,0-2,5%.

Ціни на золото відновили історичний максимум у вівторок вранці через побоювання щодо погіршення ситуації з борговою кризою єврозони, що провокують інвесторів виводити кошти з ризикових активів у пошуках "тихої гавані" для свого капіталу. У 9:03 за київським часом ціна на золото піднялася до рекордного максимуму - 1920,09 дол. за унцію.