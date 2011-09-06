Українські фондові ринки продемонстрували падіння третю сесію поспіль - експерти

Українські фондові ринки у понеділок, 5 вересня, продемонстрували падіння третю торговельну сесію поспіль.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідерами падіння на Українській біржі в понеділок стали акції металургійного сектора. Так, папери Єнакіївського металургійного заводу знизилися на 10,9%, Алчевського металургійного комбінату - на 8,3%. За підсумками трьох торгових сесій ці емітенти втратили 17,1% і 12,6% відповідно.

Аналітики відзначають, що акції генеруючої компанії «Центренерго» на Українській біржі в понеділок впали на 6,8%, а за три дні вони просіли на 12,3%. Торги паперами «Райффайзен банку Аваль» в понеділок закрилися падінням котирувань на 6,3%. За підсумками трьох торгових сесій котирування даного емітента знизилися на 11,6%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 5 вересня, впав на 3,84% - до 624,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 213 млн 637 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 5,65% - до 1548,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 195 млн 501 тис. грн, з них на терміновому ринку - 81 млн 905 тис. грн.